21-летняя футболистка «Чертаново» скончалась от остановки сердца (фото) - Советский спорт
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05 августа 2019 01:18ФутболГичунцев Артур

21-летняя футболистка «Чертаново» скончалась от остановки сердца (фото)

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

В ночь с 3 на 4 августа ушла из жиззни футболистка «Чертаново» Анастасия Березина. Отмечается, что девушка умерла во сне в результате остановки сердца.

«В нашей семье – огромное горе. В ночь с 3 на 4 августа не стало Анастасии Березиной.

Больше половины своей жизни Настя отдала нашему клубу, она 11 лет отыграла в «Чертаново», пройдя все ступени – от начальной школы до стартового состава главной команды и каждый день она делала все возможное, чтобы наш клуб становился сильнее и побеждал.

Настя неоднократно выигрывала чемпионаты страны, играла в финале Кубка, становилась лучшим игроком и бомбардиром различных турниров, защищала цвета национального флага выступая за юниорскую и молодежную команды России.

Женский футбольный клуб «Чертаново» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Анастасии Березиной и скорбит вместе с ними.

Мы гордимся тем, что ты была нашей частью и всегда будем тебя помнить. Насте был всего 21 год. Светлая память», – говорится в сообщении.

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В нашей семье - огромное горе... В ночь с 3 на 4 августа не стало Анастасии Березиной Больше половины своей жизни Настя отдала нашему клубу, она 11 лет отыграла в «Чертаново», пройдя все ступени - от начальной школы до стартового состава главной команды и каждый день она делала все возможное, чтобы наш клуб становился сильнее и побеждал Настя неоднократно выигрывала Чемпионаты страны, играла в финале Кубка, становилась лучшим игроком и бомбардиром различных турниров, защищала цвета национального флага выступая за юниорскую и молодежную команды России Женский футбольный клуб «Чертаново» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Анастасии Березиной и скорбит вместе с ними Мы гордимся тем, что ты была нашей частью и всегда будем тебя помнить. Насте был всего 21 год. Светлая память.

Публикация от ЖФК «Чертаново» (@chertanovowomen)

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