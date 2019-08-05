21-летняя футболистка «Чертаново» скончалась от остановки сердца (фото)

В ночь с 3 на 4 августа ушла из жиззни футболистка «Чертаново» Анастасия Березина. Отмечается, что девушка умерла во сне в результате остановки сердца.
«В нашей семье – огромное горе. В ночь с 3 на 4 августа не стало Анастасии Березиной.
Больше половины своей жизни Настя отдала нашему клубу, она 11 лет отыграла в «Чертаново», пройдя все ступени – от начальной школы до стартового состава главной команды и каждый день она делала все возможное, чтобы наш клуб становился сильнее и побеждал.
Настя неоднократно выигрывала чемпионаты страны, играла в финале Кубка, становилась лучшим игроком и бомбардиром различных турниров, защищала цвета национального флага выступая за юниорскую и молодежную команды России.
Женский футбольный клуб «Чертаново» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Анастасии Березиной и скорбит вместе с ними.
Мы гордимся тем, что ты была нашей частью и всегда будем тебя помнить. Насте был всего 21 год. Светлая память», – говорится в сообщении.
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