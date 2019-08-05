Медведев о ситуации Малкома: Конфликта не было. Западные СМИ вбрасывают фальшивую информацию

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о возможной продаже Малкома из-за расизма со стороны фанатов питерского клуба.
Ранее западные СМИ сообщили, что болельщики «Зенита» не приняли форварда из-за его цвета кожи, что подталкивает руководство к продаже футболиста уже этой зимой.
«Не было никакого конфликта. Западные СМИ в очередной раз вбрасывают фальшивую информацию. К сожалению, это не только в спорте происходит», – цитирует функционера агентство «РИА Новости».
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