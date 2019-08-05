Аршавин сфотографировался с Зинченко после матча за Суперкубок Англии - Советский спорт
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05 августа 2019 01:50ФутболГичунцев Артур

Аршавин сфотографировался с Зинченко после матча за Суперкубок Англии

Встреча прошла в Лондоне.

Бывший форвард сборной России Андрей Аршавин встретился в подтрибунном помещении стадиона «Уэмбли» с полузащитником «Манчестер Сити» Александром Зинченко, который помог своей команде победить «Ливерпуль» (2:1) в матче за Суперкубок страны.

В социальной сети Instagram Аршавин опубликовал фото с украинским футболистом, подписав ее так: «С чемпионом чемпионов».

Добавим, что в чемпионате России Зинченко выступал за «Уфу».

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С чемпионом чемпионов!!!!!with champion of champions!!!!🔝⚽️🇺🇦🇷🇺👍

Публикация от Andrey Arshavin (@andrey.arshavin10)

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