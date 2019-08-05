«Брюгге» объявил о переходе Миньоле Голкипер подпишет с клубом пятилетний контракт.

Голкипер «Ливерпуля» Симон Миньоле продолжит карьеру в «Брюгге», сообщает официальный сайт черно-синих.

Накануне вечером клубы согласовали переход 31-летнего игрока. После медосмотра он подпишет с «Брюгге» контракт на пять лет. По информации сайта Transfermarkt.com, стоимость трансфера составила семь миллионов евро.

Отметим, что в воскресенье Миньоле провел в запасе «Ливерпуля» матч за Суперкубок Англии с «Манчестер Сити» (1:1, по пенальти – 4:5) на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Миньоле выступал за «красных» с 2013 года после перехода из «Сандерленда», но в прошлом сезоне с приходом бразильца Алиссона стал запасным вратарем и сыграл только в двух матчах Кубка Англии и Кубка лиги. Всего за «Ливерпуль» он провел 204 игры (66 – «на ноль») и пропустил 239 голов. Добавим, что ранее у себя на родине Миньоле играл за «Сент-Труйден».

Дебют Миньоле в новой команде может состояться уже во вторник в домашнем матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Динамо» (Киев).