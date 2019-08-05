Петр Авен: Не увидел никакой тренерской мысли у Карреры Итальянец работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 годы.

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Болельщик «Спартака», банкир Петр Авен в программе Нобеля Арустамяна «Инсайдеры» высказался о своем отношении к бывшему главному тренеру команды Массимо Каррере.

«Не поклонник Карерры как тренера, – приводит слова Авена официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Никакой тренерской мысли я не видел, поэтому вот это давление, что уволили Карреру, мне непонятно. Все остальное я обсуждать бы не хотел. Его заслуга в чемпионстве была».

Напомним, Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 года по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые впервые за 16 лет стали чемпионами России, после чего завоевали Суперкубок страны.