Источник: «Локомотив» предложил за трансфер Комличенко 3,5 млн евро - Советский спорт
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05 августа 2019 12:04ФутболГичунцев Артур

Источник: «Локомотив» предложил за трансфер Комличенко 3,5 млн евро

Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

Российский форвард «Млады Болеслав» Николай Комличенко может перебраться в московский «Локомотив».

Согласно источнику, трансферный комитет красно-зеленых одобрил покупку игрока за 3,5 млн евро. Окончательное решение – за чешским клубом.

24-летний нападающий провел пять игр за «Младу Болеслав» в текущем сезоне, записав на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу.

Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2022 года, а его трансферная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.

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