Игорь Акинфеев: Другой клуб? Смотря какой клуб. В России – точно нет Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны дортмундской «Боруссии».

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о возможном переходе в другую команду.

«Другой клуб? Смотря какой клуб. В России – точно нет. А вот если поехать куда-нибудь в Катар или в Китай… Да нет, шучу, конечно. Вы правы – вряд ли в моей карьере будет другой клуб. Я вижу себя только в ЦСКА. Вся жизнь здесь прошла.

То, что я не уехал за рубеж… Я никогда не заморачиваюсь на тему, что могло бы случиться, поступи я по-другому. Всегда найдется куча советчиков. Некоторые говорили: он испугался ехать. О’кей, пусть будет «я испугался». Хочется сказать им всем: «Да, вы правы. Главное – отстаньте от меня». Глобально я ни о чем не жалею. Возможно, были отдельные жизненные эпизоды, когда стоило поступить по-другому. Но в том, что касается карьеры, я, как мне кажется, был прав. Ни о чем никогда не сожалел. Может, потому что я родился в Москве. Это мой город, мне тут хорошо. Я ценю тот путь, который тут проделал – тренировки с 4 с половиной лет, бесконечная работа… Да, где-то мне везло – в том, что Валерий Георгиевич поверил в меня в 16 лет, что Вячеслав Викторович столько со мной работал. Но все равно – я понимаю, что всего ты можешь добиться только своим трудом. А не чьими-то советами», – цитирует Акинфеева «Чемпионат».