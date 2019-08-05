«Оренбург» объявил о трансфере Готлиба, который не будет считаться легионером

Защитник Эди Готлиб продолжит карьеру в «Оренбурге», сообщает официальный твиттер клуба. Детали контракта 26-летнего израильтянина не сообщаются.
С 2015 года Готлиб выступал за «Хапоэль» из Тель-Авива. В прошлом сезоне на его счету 29 матчей во всех турнирах и один гол. Всего он сыграл за команду 99 матчей, забил десять голов и сделал одну результативную передачу.
Ранее Готлиб провел четыре сезона в «Хапоэле» из Акко и забил три гола в 116 матчах.
Отметим, в 2012-2014 годах Готлиб играл за молодежную сборную Израиля. При этом у игрока есть российское гражданство, в связи с этим он не будет считаться в премьер-лиге легионером.
Основная позиция Готлиба – центральный защитник. Также он может сыграть на правом фланге обороны или опорного полузащитника.
За «Оренбург» новичок заявлен под шестым номером.
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