«Оренбург» объявил о трансфере Готлиба, который не будет считаться легионером - Советский спорт
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05 августа 2019 12:41ФутболЛипкин Антон

«Оренбург» объявил о трансфере Готлиба, который не будет считаться легионером

С 2015 года он выступал за «Хапоэль» из Тель-Авива.

Защитник Эди Готлиб продолжит карьеру в «Оренбурге», сообщает официальный твиттер клуба. Детали контракта 26-летнего израильтянина не сообщаются.

С 2015 года Готлиб выступал за «Хапоэль» из Тель-Авива. В прошлом сезоне на его счету 29 матчей во всех турнирах и один гол. Всего он сыграл за команду 99 матчей, забил десять голов и сделал одну результативную передачу.

Ранее Готлиб провел четыре сезона в «Хапоэле» из Акко и забил три гола в 116 матчах.

Отметим, в 2012-2014 годах Готлиб играл за молодежную сборную Израиля. При этом у игрока есть российское гражданство, в связи с этим он не будет считаться в премьер-лиге легионером.

Основная позиция Готлиба – центральный защитник. Также он может сыграть на правом фланге обороны или опорного полузащитника.

За «Оренбург» новичок заявлен под шестым номером.

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