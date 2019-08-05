Марез пропустил Суперкубок Англии из-за наличия в крови неизвестного препарата - Советский спорт
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05 августа 2019 12:56ФутболГичунцев Артур

Марез пропустил Суперкубок Англии из-за наличия в крови неизвестного препарата

Об этом сообщил главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

Накануне, 4 августа, «Манчестер Сити» победил «Ливерпуль» и выиграл Суперкубок страны.

Этот матч пропустил алжирский полузащитник Рияд Марез. Рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола заявил, что футболист не сыграл в матче по решению клубных врачей.

«Марез принимал какое-то лекарство, поэтому мы решили не рисковать из-за опасений по допинг-тесту. Наши врачи не знали, что это за препарат, поэтому он не играл, но я надеюсь, что к субботнему матчу с «Вест Хэмом» он будет в строю», – приводит слова специалиста The Sun.

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