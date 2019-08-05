«Краснодар» сыграет с «Истанбулом» или «Олимпиакосом», если пройдет «Порту»

«Краснодар» узнал возможных соперников по раунду плей-офф Лиги чемпионов.
По итогам жеребьевки в Ньоне (Швейцария) победитель пары третьего квалификационного раунда «Краснодар» (Россия) – «Порту» (Португалия) сыграет с победителем пары «Истанбул» (Турция) – «Олимпиакос» (Греция).
Напомним, «Краснодар» и «Порту» проведут первый матч 7 августа в России, ответный – 13 августа в Португалии. В эти же сроки «Истанбул» и «Олимпиакос» сначала сыграют в Турции, после чего – в Греции.
Матчи раунда плей-офф пройдут 20-21 и 27-28 августа.
«Краснодар» впервые в своей истории пробился в Лигу чемпионов, заняв третье место в премьер-лиге в прошлом сезоне.
Отметим, что при вылете на любой из этих стадий «Краснодар» будет выступать в групповом этапе Лиги Европы.
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