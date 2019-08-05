Коутиньо отказался от трансфера в «Арсенал»

Хавбек «Барселоны» Филиппе Коутиньо решил остаться в команде на следующий сезон.
Согласно источнику, игрок сборной Бразилии уже сообщил об этом руководству клуба.
Отмечается, что сине-гранатовые пытались отправить его в лондонский «Арсенал» на правах аренды, но футболист ответил отказом.
26-летний полузащитник хочет доказать свою состоятельность, несмотря на позицию тренерского штаба.
Добавим, что до переезда в примеру бразилец выступал за «Ливерпуль».
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