Вице-президент «Монако»: Мы не планируем продавать Головина. Он большой молодец

Вице-президент «Монако» Олег Петров прокомментировал информацию о возможной продаже полузащитника сборной России Александра Головина.
«Мы не планируем продавать Головина. Он большой молодец. Выкладывается по полной, играет отлично», – цитирует функционера ТАСС.
23-летний Головин стал игроком «Монако» летом 2018 года. Он перебрался в команду из московского ЦСКА за 30 млн евро.
Ранее сообщалось, что в его услугах также заинтересованы «Челси» и «Ювентус».
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