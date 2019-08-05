Вице-президент «Монако»: Мы не планируем продавать Головина. Он большой молодец - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
05 августа 2019 14:17ФутболГичунцев Артур

Вице-президент «Монако»: Мы не планируем продавать Головина. Он большой молодец

Российский футболист перебрался в чемпионат Франции летом 2018 года.

Вице-президент «Монако» Олег Петров прокомментировал информацию о возможной продаже полузащитника сборной России Александра Головина.

«Мы не планируем продавать Головина. Он большой молодец. Выкладывается по полной, играет отлично», – цитирует функционера ТАСС.

23-летний Головин стал игроком «Монако» летом 2018 года. Он перебрался в команду из московского ЦСКА за 30 млн евро.

Ранее сообщалось, что в его услугах также заинтересованы «Челси» и «Ювентус».

01/08 18:00Теннис
«Российский футбол – это скучно». Интервью с Даниилом МедведевымДаниил Медведев с победы начал выступление на турнире ATP в Вашингтоне – во втором раунде он нанес поражение американцу Бьерну Франтанджело. После чего дал интервью корреспонденту «Советского спорта», в котором рассказал о том, как начал заниматься теннисом, кого считает лучшим игроком и почему не следит за российской футбольной премьер-лигой.
20/07 12:30Бокс
Фаворит и в 40 лет. Пакьяо подерется с небитым американцемВ ночь с субботы на воскресенье в США состоится бой, который упразднит один титул WBA. Суперчемпион организации в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Кит Турман встретится с «регулярным» чемпионом филиппинцем Мэнни Пакьяо.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
04/08 19:40Футбол
Браво выиграл для Гвардиолы первый трофей в сезоне. «МС» – обладатель Суперкубка«Манчестер Сити» стал обладателем Суперкубка Англии, переиграв «Ливерпуль» в серии пенальти – 1:1 (5:4).  
05/08 13:27Хоккей
«Авангард» проиграл два матча в Сочи. Но это ничего не значитУ команды Боба Хартли не задался старт на SochiHockeyOpen.
31/07 09:30Хоккей
Несколько россиян все еще без контрактов в НХЛ. Среди них – ПроворовЛучший молодой защитник с российским паспортом все еще ждет адекватного предложения от клуба.
04/08 21:29Футбол
ЦСКА сел на хвост «Зениту»Армейцы одержали третью победу подряд, обыграв в гостях «Рубин» благодаря голу-красавцу от Марио Фернандеса и Федора Чалова.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
02/08 19:00Теннис
«Хотел бы познакомиться с Дзюбой и Смоловым». Хачанов – о футболе и не толькоНа турнире в Вашингтоне Карен Хачанов уступил уже во втором круге – проиграл Жо-Вилфриду Тсонга из Франции. Но все равно дал интервью «Советскому спорту», в котором рассказал, как начал заниматься теннисом, за какие команды болеет и кто ему интересен в российском футболе.
01/08 08:30Теннис
Шарапова опять возвращается! На следующей неделе Мария проведет новый турнирСнявшись в первом круге Уимблдона из-за травмы руки, Мария Шарапова не выступала более месяца. Но заявилась на предстоящие турниры – в канадском Торонто и американском Цинциннати.
10/07 21:15Теннис
Федерер одержал сотую победу на Уимблдоне за 20 летШвейцарец Роджер Федерер первым из всех теннисистов добился 100-й победы в одиночном разряде на одном турнире «Большого шлема». В среду он вышел в полуфинал Уимблдона, одолев японца Кеи Ниcикори – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4.
31/07 08:30ММА
Время реваншей. Харитонов, Шевченко, Миочич и их обидчики«Советский спорт» рассказывает о главных боях в ММА, которые пройдут в августе.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
14/07 23:15Теннис
Они бились 4 часа 55 минут. В финале Уимблдона Джокович победил ФедерераНовак Джокович обыграл в самом продолжительном финале в истории Уимблдона Роджера Федерера.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
28/07 20:30Теннис
Не Рублев, а золото: пробился в финал в Гамбурге и вернулся в топ-50Россиянин Андрей Рублев не смог выиграть титул в Гамбурге – в финале он уступил грузину Николозу Басилашвили. Но в любом случае, 21-летний москвич впервые за полтора года дошел до этой стадии турнира ATP, а заодно – обеспечил себе место в топ-50 рейтинга.
21/07 14:00Бокс
Пакьяо снова лучший в мире? Филиппинец победил небитого чемпионаФилиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу раздельным решением судей над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе.
25/07 13:30Бокс
Гибель Дадашева и другие трагедии на ринге. Полный список погибших боксеров«Советский спорт» вспоминает трагические истории, случившиеся со спортсменами на ринге.
03/08 23:45Футбол
«Быки» едва не обыграли чемпиона«Зенит» благодаря голу Артема Дзюбы в компенсированное время ушел от домашнего поражения в матче с «Краснодаром».
26/07 10:15Бокс
«Я начинаю ненавидеть этот спорт, где мы друг друга бьем»Как спортсмены-бойцы провожают Максима Дадашева, умершего после боксерского поединка.
31/07 21:00Теннис
Евгений Кафельников: За деньги никогда не продавался и продаваться не буду!Гостем пресс-центра «Советского спорта» на днях стал олимпийский чемпион Евгений Кафельников. Мы обсудили его включение в Зал теннисной славы, успехи наших молодых спортсменов, кризис в карьере Марии Шараповой, его активную жизненную и политическую позицию и, разумеется, игру футбольного «Спартака».
04/08 11:00Хоккей
Игорь Никитин: Шесть матчей против СКА? Это ж так интересно!ЦСКА завершил первый сбор в Финляндии и вернулся в Москву. Наставник армейцев Игорь Никитин, признанный в прошлом сезоне лучшим тренером КХЛ, рассказал о текущих делах и планах команды.
04/08 15:00Хоккей
Мы увидели «Локомотив» Мактавиша. Было интересноВ первом матче под руководством канадца Ярославль обыграл Омск.
01/08 09:00Хоккей
Возвращение Войнова и новый Гусев для СКА. Топ-трансферы июля в КХЛ«Советский спорт» собрал главные переходы июля в Континентальной хоккейной лиге.
04/08 08:00Футбол
Андре Виллаш-Боаш: В «Зените» я все решал сам: где сборы, с кем играем, когдаЭтот португальский тренер после «Зенита» поработал год в Китае и последние полтора отдыхал и, не спеша, как он выразился в интервью L'Équipe, выбирал будущий клуб. Остановился на «Марселе».
03/08 10:00Хоккей
Премьеры Кудашова и Мактавиша. Главные интриги турнира в Сочи3 августа в столице Олимпиады 2014 года стартует главный предсезонный турнир КХЛ.
Новости
14:17 Баскетбол Андрей Кириленко: Готовыми надо быть через три недели, а не сейчас
14:17 Футбол Вице-президент «Монако»: Мы не планируем продавать Головина. Он большой молодец
14:08 Хоккей Олег Сосунов: Мне еще надо работать, чтобы заслужить право играть за «Тампу»
13:58 Футбол Круговой ведет переговоры с «Зенитом» об условиях личного контракта
13:50 Футбол Месси получил травму и пропустит предсезонный турнир по США
13:49 Футбол Бывшей жене Глушакова отказали в возбуждении дело об угрозах
13:42 Футбол Босниец Пельто назначен на матч «Тун» – «Спартак»
13:39 Футбол Коутиньо отказался от трансфера в «Арсенал»
13:30 Футбол В Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов
13:23 Футбол «Краснодар» сыграет с «Истанбулом» или «Олимпиакосом», если пройдет «Порту»
13:12 Хоккей Никита Гусев: Время, проведенное в «Вегасе», мне очень сильно помогло
13:04 Хоккей Евгений Кулик: Гудачек тащил «Спартак» всю игру
12:56 Футбол Марез пропустил Суперкубок Англии из-за наличия в крови неизвестного препарата
12:53 Футбол Бенедетто пройдет в понедельник медосмотр перед подписанием контракта с «Марселем»
12:41 Футбол «Оренбург» объявил о трансфере Готлиба, который не будет считаться легионером
12:29 Футбол Сегодня определится возможный соперник «Краснодара» по раунду плей-офф Лиги чемпионов
12:23 Футбол Михаил Боярский: Матч «Спартак» – «Динамо» – жалкая пародия на футбол
12:20 Футбол Унаи Эмери: Надеюсь, Ляказетт сыграет с «Ньюкаслом»
12:11 Футбол Игорь Акинфеев: Другой клуб? Смотря какой клуб. В России – точно нет
12:09 Футбол Николай Савичев: «Торпедо» одержали первую победу на родном стадионе, это приятное чувство
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика