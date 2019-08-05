Антонио Конте: Я хотел купить Лукаку, когда тренировал «Челси» - Советский спорт
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05 августа 2019 14:42ФутболЛипкин Антон

Антонио Конте: Я хотел купить Лукаку, когда тренировал «Челси»

«Интер» продолжает претендовать на бельгийца.

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал возможный трансфер форварда «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку.

«Мы стараемся работать как можно лучше, – приводит Goal.com слова Конте. – Я понимаю, что нам нужно укрепить некоторые позиции, и оптимистично настроен по этому поводу. В то же время я работаю с большой группой игроков, которыми очень доволен. Честно говоря, не знаю, чем все закончится. Об обмене (с участием Лукаку) я узнал из газет.

Лукаку – хороший игрок, нападающий, которого я хотел купить, когда тренировал «Челси». Мы говорим о двух больших клубах – «Ювентусе» и «Интере» – и я действительно не знаю, что в итоге из этого выйдет».

Напомним, ранее стало известно о том, что «Интер» предложил за Лукаку 75 миллионов евро и пять миллионов в качестве бонусов.

26-летний бельгиец выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2017 года после перехода из «Эвертона». Тогда же на него претендовал «Челси».

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