«Спартак» сыграет с «Брондбю» или «Брагой», если пройдет «Тун» - Советский спорт
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05 августа 2019 15:07ФутболЛипкин Антон

«Спартак» сыграет с «Брондбю» или «Брагой», если пройдет «Тун»

Красно-белые узнали возможного соперника по раунду плей-офф Лиги Европы.

«Спартак» в случае выхода в раунд плей-офф Лиги Европы сыграет с победителем пары «Брондбю» (Дания) – «Брага» (Португалия).

В понедельник в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы, по ее итогам победитель пары третьего квалификационного раунда «Тун» (Швейцария) – «Спартак» (Россия) сыграет с победителем пары «Брондбю» (Дания) – «Брага» (Португалия).

В прошлом сезоне «Брага» заняла четвертое место в чемпионате Португалии, а «Брондбю» стал четвертым в чемпионате Дании.

Напомним, «Тун» и «Спартак» проведут первый матч 8 августа в Швейцарии, а ответный – 15 августа на «Открытие Арене» в Москве. В эти же сроки «Брондбю» и «Брага» сыграют сначала в Дании, а затем в Португалии.

Матчи раунда плей-офф пройдут 22 и 29 августа.

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