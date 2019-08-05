Харри Магуайр: Нельзя отказать «Манчестер Юнайтед». Это великий клуб Англичанин был куплен у «Лестера» за 80 млн фунтов.

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Новичок «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр поделился эмоциями после переезда на «Олд Траффорд».

«Рад, что перешел в такой великий клуб как «Манчестер Юнайтед». Я наслаждался временем, проведенном в «Лестере», и хотел бы поблагодарить клуб, а также болельщиков за фантастическую поддержку. Однако, когда в вашу дверь стучится «Манчестер Юнайтед», ты не можешь отказаться. Это невероятная возможность.

Я разговаривал с Сульшером и взволнован его планами. Он строит команду, чтобы выигрывать трофеи. Теперь я с нетерпением жду встречи с моими новыми товарищами и начала сезона», – заявил англичанин пресс-службе «МЮ».