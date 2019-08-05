Фернандес – лучший игрок ЦСКА в июле - Советский спорт
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05 августа 2019 16:22ФутболГичунцев Артур

Фернандес – лучший игрок ЦСКА в июле

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес признан лучшим футболистом столичного клуба по итогам июльских матчей.

Бразилец выиграл голосование, которое проводилось среди болельщиков.

Отмечается, что он набрал 29% голосов. Второе место поделили Звонимир Шарлия и Никола Влашич, у которых по 14% голосов.

В минувшем месяце Фернандес помог ЦСКА набрать шесть очков. Он провел все три матча команды.

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