Фернандес – лучший игрок ЦСКА в июле Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес признан лучшим футболистом столичного клуба по итогам июльских матчей.

Бразилец выиграл голосование, которое проводилось среди болельщиков.

Отмечается, что он набрал 29% голосов. Второе место поделили Звонимир Шарлия и Никола Влашич, у которых по 14% голосов.

В минувшем месяце Фернандес помог ЦСКА набрать шесть очков. Он провел все три матча команды.