«Ливерпуль» бесплатно подписал вратаря «Вест Хэма» (фото)

Испанский голкипер Адриан продолжит карьеру в «Ливерпуле».
Отмечается, что сегодня, 5 августа, бывший футболист «Вест Хэма» подписал трудовое соглашение на правах свободного агента. О других деталях сделки не уточняется.
Ранее команду Юргена Клоппа покинул бельгийский вратарь Симон Миньоле. Он пополнил ряды «Брюгге».
Что касается 32-летнего Адриана, то он выступал за лондонский клуб с 2013 года, отыграв 150 матчей.
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