«Зенит» после инцидента с Макломом призвал зарубежные СМИ тщательно проверять информацию

Пресс-служба «Зенита» опровергла информацию зарубежных СМИ о нежелании фанатов видеть в команде бразильского нападающего Малкома.
«Зенит» знает о баннере «Спасибо руководству за верность традициям». Некоторые СМИ неверно интерпретировали значение этого слогана и, основываясь на своих представлениях, сделали неверные выводы, никак не связанные с реальным положением вещей», – приводит заявление питерцев «Газета.Ru» со ссылкой на клубную пресс-службу.
Также в клубе надеются, что в западных СМИ будут тщательно проверять факты перед публикацией.
Напомним, 22-летний Малком был куплен у «Барселоны» за 40 млн евро и подписал пятилетний контракт.
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