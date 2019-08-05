«Зенит» после инцидента с Макломом призвал зарубежные СМИ тщательно проверять информацию Ранее сообщалось, что болельщики не поддержали его трансфер из-за расистских взглядов.

Загрузка...

Пресс-служба «Зенита» опровергла информацию зарубежных СМИ о нежелании фанатов видеть в команде бразильского нападающего Малкома.

«Зенит» знает о баннере «Спасибо руководству за верность традициям». Некоторые СМИ неверно интерпретировали значение этого слогана и, основываясь на своих представлениях, сделали неверные выводы, никак не связанные с реальным положением вещей», – приводит заявление питерцев «Газета.Ru» со ссылкой на клубную пресс-службу.

Также в клубе надеются, что в западных СМИ будут тщательно проверять факты перед публикацией.

Напомним, 22-летний Малком был куплен у «Барселоны» за 40 млн евро и подписал пятилетний контракт.