«Зенит» после инцидента с Макломом призвал зарубежные СМИ тщательно проверять информацию - Советский спорт
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05 августа 2019 17:05ФутболГичунцев Артур

«Зенит» после инцидента с Макломом призвал зарубежные СМИ тщательно проверять информацию

Ранее сообщалось, что болельщики не поддержали его трансфер из-за расистских взглядов.

Пресс-служба «Зенита» опровергла информацию зарубежных СМИ о нежелании фанатов видеть в команде бразильского нападающего Малкома.

«Зенит» знает о баннере «Спасибо руководству за верность традициям». Некоторые СМИ неверно интерпретировали значение этого слогана и, основываясь на своих представлениях, сделали неверные выводы, никак не связанные с реальным положением вещей», – приводит заявление питерцев «Газета.Ru» со ссылкой на клубную пресс-службу.

Также в клубе надеются, что в западных СМИ будут тщательно проверять факты перед публикацией.

Напомним, 22-летний Малком был куплен у «Барселоны» за 40 млн евро и подписал пятилетний контракт.

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