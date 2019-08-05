УЕФА назначил арбитров на первый матч «Краснодара» и «Порту» в квалификации Лиги чемпионов - Советский спорт
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05 августа 2019 17:25ФутболГичунцев Артур

УЕФА назначил арбитров на первый матч «Краснодара» и «Порту» в квалификации Лиги чемпионов

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Немецкий арбитр Тобиас Штилер получил назначение на первый матч «Краснодара» и «Порту» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Отмечается, что помогать ему будут соотечественники Кристиан Гиттельманн и Рафаэль Фольтин. Четвертым рефери выступит Кристиан Дингерт.

Напомним, поединок команд состоится 7 октября в Краснодаре и стартует в 20.00 мск.

Ответная игра состоится 13 августа в Португалии на стадионе «Драгау».

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