Марио Фернандес: В матче с «Рубином» я сыграл не по-бразильски, а по-русски - Советский спорт
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05 августа 2019 17:46ФутболГичунцев Артур

Марио Фернандес: В матче с «Рубином» я сыграл не по-бразильски, а по-русски

Защитник отдал голевой пас на Федора Чалова, который забил единственный гол.

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал свою игру в матче 4-го тура РПЛ против казанского «Рубина» (1:0).

«Я сыграл не по-бразильски, а по-русски (улыбается). Влашич отдал мне передачу, соперник находился рядом, я решил принять мяч на грудь и сделал первое движение: перебросил защитника, а потом продолжал совершать касания, поскольку видел, куда открывается Чалов. Хотел бы в первую очередь отметить Федю. Прекрасное открывание и великолепный удар!», – сказал бразилец клубной пресс-службе.

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