Анзор Кавазашвили: Максименко может повторить путь Акинфеева В текущем сезоне 21-летний футболист отыграл 4 матча и пропустил 4 гола.

Бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об игре нынешнего вратаря красно-белых Александра Максименко.

Ветеран столичного клуба отметил, что голкипер может выйти на уровень Игорь Акинфеева, если будет еще больше работать на тренировках.

«Нужно многое отшлифовать. Если поработать ударно и качественно месяца три-четыре, можно отточить все навыки. Повторить пусть Акинфеева он может. Но на данный момент ему надо соперничать с Сафоновым, который может его обогнать», – цитирует Кавазашвили «Евро-Футбол.Ру».