Анзор Кавазашвили: Максименко может повторить путь Акинфеева

Бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об игре нынешнего вратаря красно-белых Александра Максименко.
Ветеран столичного клуба отметил, что голкипер может выйти на уровень Игорь Акинфеева, если будет еще больше работать на тренировках.
«Нужно многое отшлифовать. Если поработать ударно и качественно месяца три-четыре, можно отточить все навыки. Повторить пусть Акинфеева он может. Но на данный момент ему надо соперничать с Сафоновым, который может его обогнать», – цитирует Кавазашвили «Евро-Футбол.Ру».
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