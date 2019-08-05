«Алания» сыграет с «Ротором» в 1/32 финала Кубка России

В матче 1/64 финала Кубка России «Алания» обыграла «Волгарь» – 4:1.
Отметим, что владикавказцы вели к перерыву со счетом 3:0.
В 1/32 финала «Алания» сыграет с «Ротором». Обе команды блистали в высшей лиге чемпионата России в 1990-х.
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