«Алания» сыграет с «Ротором» в 1/32 финала Кубка России - Советский спорт
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05 августа 2019 18:27ФутболКоноплев Александр

«Алания» сыграет с «Ротором» в 1/32 финала Кубка России

Топ-матч из 90-х.

В матче 1/64 финала Кубка России «Алания» обыграла «Волгарь» – 4:1.

Отметим, что владикавказцы вели к перерыву со счетом 3:0.

В 1/32 финала «Алания» сыграет с «Ротором». Обе команды блистали в высшей лиге чемпионата России в 1990-х.

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