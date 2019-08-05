Зе Луиш вместе с «Порту» отправился на матч против «Краснодара»

Футболисты «Порту», а также тренерский штаб вылетели в Краснодар, где им предстоит матч с одноименным клубом в рамках квалификации Лиги чемпионов.
Как сообщает пресс-служба «драконов», вместе с командой в Россию вылетел экс-форвард «Спартака» Зе Луиш. Он был куплен у московского клуба этим летом.
Напомним, первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов состоится 7 августа и стартует в 20.00 мск.
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