Зе Луиш вместе с «Порту» отправился на матч против «Краснодара» Ранее нападающий выступал за московский «Спартак», с которым становился чемпионом России.

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Футболисты «Порту», а также тренерский штаб вылетели в Краснодар, где им предстоит матч с одноименным клубом в рамках квалификации Лиги чемпионов.

Как сообщает пресс-служба «драконов», вместе с командой в Россию вылетел экс-форвард «Спартака» Зе Луиш. Он был куплен у московского клуба этим летом.

Напомним, первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов состоится 7 августа и стартует в 20.00 мск.