Ларссон не вошел в заявку «Спартака» на матчи Лиги Европы, Шюррле включен в список

Стал известен состав московского «Спартака» на матчи Лиги Европы сезона-2019/20, о чем сообщает пресс-служба УЕФА.
Отметим, что в заявке оказались три новичка – Андре Шюррле, Малкольм Баду и Эсекьель Понсе. При этом красно-белые не включили в список Джордана Ларссона, который также перебрался в РПЛ этим летом.
Полная заявка команды выглядит так:
Вратари: Шитов, Ребров, Селихов, Максименко;
Защитники: Жиго, Айртон, Джикия, Кутепов, Ещенко, Маслов, Гапонов, Рассказов;
Полузащитники: Гулиев, Мирзов, З. Бакаев, С. Бакаев, Шюррле, Баду, Игнатов, Мельгарехо, Мелкадзе, Зобнин, Ананидзе, Умяров, Ташаев;
Нападающий: Понсе.
Напомним, В 3-м квалификационном раунде «Спартак» проведет два матча с швейцарским «Туном». Первая игра пройдет 8 августа, а ответный матч состоится через неделю.