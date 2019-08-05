Ларссон не вошел в заявку «Спартака» на матчи Лиги Европы, Шюррле включен в список - Советский спорт
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05 августа 2019 18:51ФутболГичунцев Артур

Ларссон не вошел в заявку «Спартака» на матчи Лиги Европы, Шюррле включен в список

Российский клуб начнет турнир с 3-го квалификационного раунда.

Стал известен состав московского «Спартака» на матчи Лиги Европы сезона-2019/20, о чем сообщает пресс-служба УЕФА.

Отметим, что в заявке оказались три новичка – Андре Шюррле, Малкольм Баду и Эсекьель Понсе. При этом красно-белые не включили в список Джордана Ларссона, который также перебрался в РПЛ этим летом.

Полная заявка команды выглядит так:

Вратари: Шитов, Ребров, Селихов, Максименко;

Защитники: Жиго, Айртон, Джикия, Кутепов, Ещенко, Маслов, Гапонов, Рассказов;

Полузащитники: Гулиев, Мирзов, З. Бакаев, С. Бакаев, Шюррле, Баду, Игнатов, Мельгарехо, Мелкадзе, Зобнин, Ананидзе, Умяров, Ташаев;

Нападающий: Понсе.

Напомним, В 3-м квалификационном раунде «Спартак» проведет два матча с швейцарским «Туном». Первая игра пройдет 8 августа, а ответный матч состоится через неделю.

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