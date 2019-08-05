Источник: Филипп перейдет в «Динамо» за 20 миллионов евро - Советский спорт
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05 августа 2019 19:28ФутболКоноплев Александр

Источник: Филипп перейдет в «Динамо» за 20 миллионов евро

Трансфер согласован.

Атакующий полузащитник дортмундской «Боруссии» Максимилиан Филипп в скором времени станет игроком московского «Динамо», утверждает журналист Goal.com Ронан Мерфи со ссылкой на Bild. Сумма трансфера составит 20 миллионов евро.

Ровно за эту сумму Филипп перешел в «Боруссию» летом 2017 года из «Фрайбурга». В сезоне-2018/19 футболист сыграл 23 матчах, в которых забил два мяча и сделал три голевых передачи.

Филипп – победитель молодежного чемпионата Европы.

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