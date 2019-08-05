Официально: Нобоа перешел в «Сочи» - Советский спорт
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05 августа 2019 21:13ФутболКоноплев Александр

Официально: Нобоа перешел в «Сочи»

«Сочи» становится филиалом «Зенита».

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа перешел в «Сочи». Эквадорец перешел в петербургский клуб 4 июня 2017 года, в составе которого стал чемпионом России.

Ранее Нобоа выступал за «Рубин», «Динамо», ПАОК и «Ростов».

«Сине-бело-голубые благодарят Кристиана Нобоа и желают успехов в дальнейшей карьере!», – написано на сайте «Зенита».

Известно, что в новом клубе 34-летний хавбек взял 16-й номер.

Ранее в «Сочи» из «Зенита» перешли Иван Новосельцев, Дмитрий Полоз, Эльмир Набиуллин, Андрей Мостовой и Ибрагим Цаллагов.

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