Официально: Нобоа перешел в «Сочи»

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа перешел в «Сочи». Эквадорец перешел в петербургский клуб 4 июня 2017 года, в составе которого стал чемпионом России.
Ранее Нобоа выступал за «Рубин», «Динамо», ПАОК и «Ростов».
«Сине-бело-голубые благодарят Кристиана Нобоа и желают успехов в дальнейшей карьере!», – написано на сайте «Зенита».
Известно, что в новом клубе 34-летний хавбек взял 16-й номер.
Ранее в «Сочи» из «Зенита» перешли Иван Новосельцев, Дмитрий Полоз, Эльмир Набиуллин, Андрей Мостовой и Ибрагим Цаллагов.
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