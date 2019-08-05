Харин забил первый мяч в российской премьер-лиге (видео) - Советский спорт
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05 августа 2019 21:21ФутболКоноплев Александр

Харин забил первый мяч в российской премьер-лиге (видео)

«Ахмат» – «Оренбург» – 1:0.

Полузащитник «Ахмата» Евгений Харин открыл счет в матче четвертого тура российской премьер-лиге против «Оренбурга».

Хавбек отличился на 50-й минуте.

Ранее 24-летний Харин играл за эстонские клубы. Он чемпион, обладатель Кубка и Суперкубка этой прибалтийской страны.

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