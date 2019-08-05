«Ахмат» – «Оренбург». Гости сравняли счет

В матче четвертого тура чемпионата России «Ахмат» – «Оренбург» забит второй мяч.
На 65-й минуте форвард гостей Джодже Деспотович сравнял счет.
Это его шестой мяч в 27 играх в российской премьер-лиги.
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