Полузащитник «Динамо» Тетте продолжит карьеру в Турции - Советский спорт
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05 августа 2019 21:32ФутболКоноплев Александр

Полузащитник «Динамо» Тетте продолжит карьеру в Турции

Бело-голубые много кого накупили. Пора продавать.

Полузащитник «Динамо» Абдул-Азиз Тетте перейдет в один из турецкий клубов, сообщает Betting Insider.

29-летний ганец выступал за клуб с января 2018 года. На его счету 35 игр за московский клуб и один гол за бело-голубых.

Ранее Тетте стал причиной скандала. Его предыдущий клуб – польский «Лех» – требовал от «Динамо» 800 тысяч евро, которые не поступили на счета клуба после подписания всех документов.

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