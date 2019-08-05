«Оренбург» проиграл в Грозном. Это четвертое поражение приуральцев в четырех турах Завершился четвертый тур РПЛ.

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В матче четвертого тура российской премьер-лиги «Ахмат» в Грозном обыграл «Оренбург» – 2:1.

В составе победителей отличились Евгений Харин (50-я минута) и Одисе Роши (70). У проигравших отметился Джордже Деспотович (65). ВИДЕО ГОЛОВ ЗДЕСЬ.

Отметим, что в составе чеченской команды дебютировал экс-полузащитник «Спартака» Денис Глушаков. Он вышел на поле на 72-й минуте и получил желтую карточку в концовке встречи.

«Ахмат» набрал шесть очков и занимает девятое место. В следующем туре грозненцы примут дома «Спартак».

«Оренбург» проиграл все четыре матча и замыкает турнирную таблицу. В следующем туре клуб сыграет дома с «Тамбовом».

РПЛ

4-й тур

«Ахмат» – «Оренбург» – 2:1 (0:0)

Голы: Харин, 50; Роши, 70 – Деспотович, 65

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Нижич, Иванов (Глушаков, 72), Бериша (Роши, 46), Швец, Исмаэл, Харин, Мбенг (Понсе, 78)

«Оренбург»: Довбня, Сиваков, Терехов, Шахов, Зотов (Чуканов, 68), Готлиб (Козлов, 84), Кулишев, Мишкич, Рикарду, Деспотович, Фамейе (Аюпов, 58)

Предупреждения: Швец, 23; Нижич, 26; Глушаков, 90+3 – Шахов, 4; Деспотович, 69