Член комитета РФС по этике: Большое скопление ОМОНа на стадионе – не самое лучшее решение - Советский спорт
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05 августа 2019 22:28Футбол

Член комитета РФС по этике: Большое скопление ОМОНа на стадионе – не самое лучшее решение

Эксперт не видит потребности в вооруженных бойцах на футболе.

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин выступил против полиции на российских футбольных стадионах.

– Лично мое мнение, что ОМОН на стадионе – это лишнее. Можно обойтись и без него. Сам в качестве зрителя попадал в неприятные ситуации. Зачем-то оцепили все районы вокруг «Лужников». Как выйти? Большое скопление войск на стадионе – не самое лучшее решение. Нет никаких поводов, – приводит слова Созина RT.

В первых четырех турах премьер-лиги случилось два конфликта между болельщиками и ОМОН – в Ростове-на-Дону (20 июля) и в Санкт-Петербурге (3 августа).

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