Александр Мостовой: 20 миллионов за Тила, я считаю, очень много - Советский спорт
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05 августа 2019 23:44ФутболКоноплев Александр

Александр Мостовой: 20 миллионов за Тила, я считаю, очень много

Мостовой вспомнил «Нефтчи».

Легенда испанского чемпионата Александр Мостовой не уверен, что «Спартак» адекватно заплатил за полузащитника «Алкмара» Гуса Тила.

– Я этого игрока не видел, не знаю. Мне кажется, что сумма за него все равно завышена. Сами понимаете, что игрок из Нидерландов, не совсем известный, и платить 18-20 миллионов? За такие деньги берут очень сильного нападающего, который тебе гарантирует хотя бы 15 мячей.

Просто пример был с «Нефтчи», который играл с «Арсеналом» из Тулы – никто даже не знал, кто в «Нефтчи» играет, и пожалуйста, 3:0 выиграли. Там иностранцы стоят меньше, чем миллион, их где-то же находят. Проблема же не в том, чтобы срубить бомбические деньги. Ты найди игрока, который стоит дешево, и чтобы потом он был суперфутболистом, например. Это трудно найти. Для меня не показатель, что заплатили какие-то деньги. Если есть, что не платить? 20 миллионов, я считаю, что очень много. Понимаю, время не стоит на месте, и 80 миллионов за футболиста – уже нормальная цена. Но опять же, есть же футболисты в 10 раз дешевле, и я думаю, что они не хуже, – приводит слова Мостового Sport24.ru.

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