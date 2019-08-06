Эсекьель Понсе: Видел фото последствий травмы Шунина и хочу принести извинения - Советский спорт
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06 августа 2019 06:05Футбол

Эсекьель Понсе: Видел фото последствий травмы Шунина и хочу принести извинения

Аргентинский нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе извинился перед голкипером «Динамо» Антоном Шуниным за повреждение, которое нанес во время матча чемпионата России.

- Я всегда стараюсь быть первым на мяче, во всех эпизодах. Возможно, из-за этого желания я постоянно играю на грани. Я неоднократно пересмотрел момент своего удаления и клянусь, что тогда не видел вратаря и шел на мяч.

Я ни в коем случае не хотел нанести травму. Видел фото последствий травмы Шунина и хочу принести извинения еще раз. Это было неумышленно. Я просто хотел быть первым на мяче, - сказал Эсекьель Понсе в эфире передачи «8-16» на телеканале «Матч Премьер».

Напомним, что Понсе был удален с поля на 35-й минуте встречи 4-го тура российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Динамо». Аргентинский форвард грубо сыграл против голкиперв бело-голубых, нанеся удар ногой в грудь вратарю.

Позже Twitter сборной России опубликовал фотографию травмированной груди голкипера «Динамо».

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