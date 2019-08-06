Консейсау не сможет руководить «Порту» в первом матче Лиги чемпионов с «Краснодаром» - Советский спорт
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06 августа 2019 06:54Футбол

Консейсау не сможет руководить «Порту» в первом матче Лиги чемпионов с «Краснодаром»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау не сможет руководить своей командой со скамейки запасных в первом матче отборочного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара».

Как сообщает O Jogo, вместо Консейсау «Порту» будет руководить его ассистент Виктор Бруно.

Напомним, что португальский специалист отбывает дисквалификацию, полученную в четвертьфинальном матче прошлого розыгрыша Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Дисциплинарный комитет УЕФА наказал португальский клуб за выход на второй встречи с опозданием.

Ранее стало известно, что полузащитник «Порту» Данилу Перейра покинул расположение клуба на сборе в Алгарве. На официальном сайте «драконов» сообщается, что игрок уехал по личным причинам, однако, по информации A Bola, истинной причиной является ссора с главным тренером команды.

Добавим, первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов команды проведут 7 августа на стадионе «Краснодар», ответный – 13 августа на стадионе «Драгау» в Порту.

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