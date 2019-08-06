Бекхэм готовит для Гаттузо место главного тренера в «Интер Майами» Дэвид Бекхэм хочет, чтобы бывший главный тренер «Милана» Дженарро Гаттузо стал первым главным тренером «Интер Майами».

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По информации La Gazzetta dello Sport, накануне 42-летний итальянский специалист, в мае покинувший пост главного тренера «Милана», отказался возглавить «Нант» и может в ближайшее время связаться со своим бывшим партнером по миланской команде Бекхэмом.

Напомним, что в конце июля «Интер Майами», который в 2020 году начнет свои выступления в высшей футбольной лиге США и Канады (MLS), объявил о подписание первых игроков в истории команды.