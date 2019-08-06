«Манчестер Юнайтед» надеется подписать контракт с полузащитником «Тоттенхэма» Эриксеном Руководство «Манчестер Юнайтед» рассчитывает до закрытия летнего трансферного окна, закрывающееся в Англии в ближайший четверг, успеть заключить сделку по переходу полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.

По информации Daily Mail, манкунианцы надеются, что «Тоттенхэм» не будет воспрепятствовать уходу датчанина, так как готовится подписать на его место 24-летнего хавбека лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеша.

Ранее президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви согласился продать игрока в «Реал» за 113 миллионов евро, однако испанский клуб не захотел платить за трансфер более 70 миллионов, не смотря на то, что на переходе настаивал главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан.

Позже стало известно, что за трансфер 27-летнего датского полузащитника лондонский клуб намерен получить порядка 90 миллионов евро.

Действующий контракт Эриксена с «Тоттенхэмом» рассчитан до конца июня 2020 года, а портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 100 миллионов евро.

В прошщлом сезоне 27-летний полузащитник сборной Англии провел 51 встречу за «Тоттенхэм» во всех турнирах, записав на свой счет десять забитых мячей и 17 голевых передач.