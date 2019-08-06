«ПСЖ» готов заплатить «Ювентусу» за переход Дибалы 60 миллионов евро

Как сообщает InfoSport+, французский клуб готов предложить итальянской команде 60 миллионов евро за переход 25-летнего форварда.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» предложил Дибале контракт с зарплатой в 11 миллионов евро за сезон, однако аргентинский форвард отказался подписывать контракт с «манкунианцами».
По информации Repubblica, руководство «Интера» также сохранило свой интерес к трансферу Дибалы и готово к обсуждению перехода аргентинца с «Ювентусом».
Добавим, что аргентинец перешел в «Ювентус» из «Палермо» в июле 2015 года за 40 миллионов евро. С тех пор он провел за туринский клуб 181 встречу и записал на свой счет 78 забитых мячей и 31 голевую передачу.
Действующий контракт Дибалы с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года, а портал transfermarkt.com оценивает стоимость нападающего в 85 миллионов евро.
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