Балотелли может продолжить карьеру в бразильском «Фламенго»

- Ни для кого не новость, что когда Жоржи (Жезуш, главный тренер команды] Иисус возглавил команду, он попросил нас добавить еще одного игрока. В этом случае Балотелли - отличный игрок.
Во время своей поездки в Европы Маркос Брац (вице-президент) и Бруно Шпиндель (генеральный менеджер) провели переговоры с Балотелли, который проявил реальный интерес к переходу во «Фламенго», заявив, что хотел бы играть здесь, - приводит Goal.com слова президента «Фламенго» Родольфо Ландима.
Ранее сообщалось, что 28-летний форвард сборной Италии тренируется вместе с «Брешией», которая по итогам прошлого сезона, вернулась в высший дивизион итальянского чемпионата.
Напомним, что итальянский форвард находится без команды с конца мая, с тех пор как покинул «Марсель», за который провел 15 матчей за во всех турнирах, записав на свой счет восемь забитых мячей.
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