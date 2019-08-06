Балотелли может продолжить карьеру в бразильском «Фламенго» - Советский спорт
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06 августа 2019 09:08Футбол

Балотелли может продолжить карьеру в бразильском «Фламенго»

Итальянский нападающий Марио Балотелли провел переговоры с после своего ухода из «Марселя» провел переговоры с «Фламенго».

- Ни для кого не новость, что когда Жоржи (Жезуш, главный тренер команды] Иисус возглавил команду, он попросил нас добавить еще одного игрока. В этом случае Балотелли - отличный игрок.

Во время своей поездки в Европы Маркос Брац (вице-президент) и Бруно Шпиндель (генеральный менеджер) провели переговоры с Балотелли, который проявил реальный интерес к переходу во «Фламенго», заявив, что хотел бы играть здесь, - приводит Goal.com слова президента «Фламенго» Родольфо Ландима.

Ранее сообщалось, что 28-летний форвард сборной Италии тренируется вместе с «Брешией», которая по итогам прошлого сезона, вернулась в высший дивизион итальянского чемпионата.

Напомним, что итальянский форвард находится без команды с конца мая, с тех пор как покинул «Марсель», за который провел 15 матчей за во всех турнирах, записав на свой счет восемь забитых мячей.

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