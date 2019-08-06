«Ювентус», «Реал» и «Атлетико» заинтересованы в переходе Эриксена - Советский спорт
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06 августа 2019 09:59Футбол

«Ювентус», «Реал» и «Атлетико» заинтересованы в переходе Эриксена

Сразу три больших клуба заинтересованы в переходе полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.

По информации Daily Mail, итальянский «Ювентус», в также испанские «Реал» и «Атлетико» намерены сделать официальный запрос о трансфере датского хавбека сразу после закрытия английского трансферного окна в четверг по сниженной цене в 55 миллионов евро.

Отмечается, что при этом руководство «Тоттенхэма» возобновило попытки переподписать контракт с 27-летним полузащитником, предлагая вдвое увеличить его нынешнюю зарплату.

Ранее стало известно, что руководство «Манчестер Юнайтед» рассчитывает подписать контракт с Эриксеном до закрытия летнего трансферного окна.

Добавим, что действующий контракт Эриксена с «Тоттенхэмом» рассчитан до конца июня 2020 года, а портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 100 миллионов евро.

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