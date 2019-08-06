«Интер» попросил Икарди найти новый клуб до закрытия трансферного окна

По информации La Gazzetta dello Sport, руководство «Интера» на состоявшейся сегодня встрече с игроком подтвердило свою жесткую позицию, в очередной раз объявив игроку, что он не является частью будущего команды и должен найти новый клуб.
Отмечается, что «Интер» продолжает работу по переходу из «Ромы» нападающего Эдина Джеко и трансферу из «Манчестер Юнайтед» форварда Ромелу Лукаку.
Ранее итальянское издание сообщало, что «Интер» отказался от идеи продать 26-летнего форварда в летнее трансферное окно и готов к тому, что аргентинец будет сидеть на скамейке запасных до конца своего действующего соглашения с клубом.
Икарди перешел в «Интер» из «Сампдории» летом 2013 года за 13 миллионов евро. С тех пор он нападающий провел за миланский клуб 219 матчей, записав на свой счет 124 забитых мяча и 28 результативных передач. Действующий контракт аргентинца рассчитан до 2021 года.
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