Футболисты «Порту» прилетели в Краснодар и прогулялись по городу (фото, видео) - Советский спорт
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06 августа 2019 12:13Футбол

Футболисты «Порту» прилетели в Краснодар и прогулялись по городу (фото, видео)

«Порту» прилетел в Краснодар на матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара».

Как сообщает пресс-служба португальской команды, игроки клуба уже успели совершить утреннюю прогулку по городу.

Ранее стало известно, что из-за дисквалификации главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау не сможет руководить своей командой со скамейки запасных во время выездного матча с российской командой.

Напомним, что первая встреча между «Краснодаром» и «Порту» состоится в среду, 7 августа, ответная игра пройдет 13 августа в Португалии.

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