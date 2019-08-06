«Ювентус» представил резервную форму на новый сезон (видео) - Советский спорт
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06 августа 2019 12:45Футбол

«Ювентус» представил резервную форму на новый сезон (видео)

«Ювентус» опубликовал фотографии резервного комплекта игровой формы на сезон-2019/20.

Как сообщает пресс-служба итальянского клуба, в современной интерпретации классической цветовой палитры для «Ювентуса» в третьем комплекте формы преобладает блестящий Unity Blue. Интенсивный цвет основы контрастирует с серебристыми деталями рисунка, нанесенного по всей длине до воротника и рукавов.

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