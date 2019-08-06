«Краснодар» продал все билеты на матч Лиги чемпионов с «Порту» - Советский спорт
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06 августа 2019 13:22Футбол

«Краснодар» продал все билеты на матч Лиги чемпионов с «Порту»

«Краснодар» распродал все билеты на встречу 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Порту».

Как сообщает пресс-служба российского клуба, в общей сложности было продано 35074 билета.

Напомним, что первая встреча между «Краснодаром» и «Порту» состоится в среду, 7 августа, ответная игра пройдет 13 августа в Португалии.

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