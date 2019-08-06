«Краснодар» продал все билеты на матч Лиги чемпионов с «Порту»

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Симона и королева красоты. В финале Уимблдона сыграют Халеп и Уильямс В четверг определились участницы главного матча в женском одиночном разряде на Уимблдоне.

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