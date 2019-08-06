Александр Головин: В новом сезоне для «Монако» все будет гораздо лучше Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказа о готовности команды к новому сезону в чемпионате Франции.

Загрузка...

- Если взять все наши товарищеские игры, проведенные в межсезонье, по ощущениям - мы выглядим лучше. В первую очередь я это чувствую по себе, но и команда как-то увереннее стала себя вести после столь тяжелого сезона (в сезоне-2018/19 клуб занял 17-е место в чемпионате Франции - прим. ТАСС). Поэтому я думаю, что в новом сезоне для нас все будет гораздо лучше.

- Тебя не пытались летом увезти из «Монако»? Был ли серьезный интерес со стороны каких-нибудь клубов?

- Нет. Но если честно, даже если бы кто-нибудь хотел и обратился бы, то я бы отказал. Точно остался бы на сезон, не важно, кто бы звал - «Реал» или «Барселона». Так каждый год уходить, менять команды - мне так не нравится, - передает слова Головина ТАСС.

23-летний Головин стал игроком «Монако» летом 2018 года. Он перебрался в команду из московского ЦСКА за 30 млн евро.

Ранее сообщалось, что в его услугах также заинтересованы «Челси» и «Ювентус».