Александр Головин: В новом сезоне для «Монако» все будет гораздо лучше - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
06 августа 2019 13:33Футбол

Александр Головин: В новом сезоне для «Монако» все будет гораздо лучше

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказа о готовности команды к новому сезону в чемпионате Франции.

- Если взять все наши товарищеские игры, проведенные в межсезонье, по ощущениям - мы выглядим лучше. В первую очередь я это чувствую по себе, но и команда как-то увереннее стала себя вести после столь тяжелого сезона (в сезоне-2018/19 клуб занял 17-е место в чемпионате Франции - прим. ТАСС). Поэтому я думаю, что в новом сезоне для нас все будет гораздо лучше.

- Тебя не пытались летом увезти из «Монако»? Был ли серьезный интерес со стороны каких-нибудь клубов?
- Нет. Но если честно, даже если бы кто-нибудь хотел и обратился бы, то я бы отказал. Точно остался бы на сезон, не важно, кто бы звал - «Реал» или «Барселона». Так каждый год уходить, менять команды - мне так не нравится, - передает слова Головина ТАСС.

23-летний Головин стал игроком «Монако» летом 2018 года. Он перебрался в команду из московского ЦСКА за 30 млн евро.

Ранее сообщалось, что в его услугах также заинтересованы «Челси» и «Ювентус».

07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
11/07 23:00Теннис
Симона и королева красоты. В финале Уимблдона сыграют Халеп и УильямсВ четверг определились участницы главного матча в женском одиночном разряде на Уимблдоне.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
23/07 19:30Бокс
«Пожалуйста, позволь остановить бой». Умер российский боксер Максим ДадашевРоссиянин скончался в результате травм, полученных во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
03/08 10:00Хоккей
Премьеры Кудашова и Мактавиша. Главные интриги турнира в Сочи3 августа в столице Олимпиады 2014 года стартует главный предсезонный турнир КХЛ.
20/07 12:30Бокс
Фаворит и в 40 лет. Пакьяо подерется с небитым американцемВ ночь с субботы на воскресенье в США состоится бой, который упразднит один титул WBA. Суперчемпион организации в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Кит Турман встретится с «регулярным» чемпионом филиппинцем Мэнни Пакьяо.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
05/08 20:00Теннис
Медведев рвется на Итоговый турнир. Россиянин сыграл шестой финал за два годаДаниил Медведев пробился в финал крупного турнира ATP в Вашингтоне. Правда, уступил в борьбе за титул – австралийцу Нику Кирьосу...
12/07 15:00Фигурное катание
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.
05/08 18:00Футбол
Евгений Ловчев: В «Спартаке» остались какие-то экскрементыНаш постоянный автор, известный в прошлом защитник «Спартака» и сборной, по традиции подвел итоги очередного тура.
06/08 11:15Футбол
Шюррле – жадный, Малком – техничный. Разбор игры новичков «Спартака» и «Зенита»В минувшие выходные в РПЛ дебютировали два звездных новичка из Европы. У Шюррле было больше времени проявить себя, но намного сложнее задача.
10/07 08:00Фигурное катание
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
06/08 12:30Хоккей
СКА проиграл два матча в Сочи. Команде пока тяжело без Гусева и ДацюкаПитерские армейцы не похожи сами на себя.
04/08 11:00Хоккей
Игорь Никитин: Шесть матчей против СКА? Это ж так интересно!ЦСКА завершил первый сбор в Финляндии и вернулся в Москву. Наставник армейцев Игорь Никитин, признанный в прошлом сезоне лучшим тренером КХЛ, рассказал о текущих делах и планах команды.
21/07 12:00ММА
Такого еще никогда не было: Олейника нокаутировали за 12 секунд и увезли в больницу (видео)Россиянин потерпел второе поражение подряд и вылетел из топ-10 тяжеловесов UFC.
05/08 22:00Футбол
Черчесов взглянул на дебют Глушакова. «Ахмат» обыграл «Оренбург»Экс-капитан «Спартака» дебютировал за «Ахмат» в победном матче против «Оренбурга» (2:1), а Деспотович забил один из красивейший мячей сезона.
02/08 19:00Теннис
«Хотел бы познакомиться с Дзюбой и Смоловым». Хачанов – о футболе и не толькоНа турнире в Вашингтоне Карен Хачанов уступил уже во втором круге – проиграл Жо-Вилфриду Тсонга из Франции. Но все равно дал интервью «Советскому спорту», в котором рассказал, как начал заниматься теннисом, за какие команды болеет и кто ему интересен в российском футболе.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
25/07 13:30Бокс
Гибель Дадашева и другие трагедии на ринге. Полный список погибших боксеров«Советский спорт» вспоминает трагические истории, случившиеся со спортсменами на ринге.
04/08 22:15Футбол
Владимир Левитин: Безбородов ошибся в пользу «Спартака», Еськов – в пользу «Зенита»Арбитр всесоюзной категории прокомментировал работу судей в четвертом туре РПЛ.
16/07 15:00Фигурное катание
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миромНовостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года.
04/08 15:00Хоккей
Мы увидели «Локомотив» Мактавиша. Было интересноВ первом матче под руководством канадца Ярославль обыграл Омск.
15/07 20:00Теннис
Никогда не было и вот опять: россиян – больше всех в топ-10 рейтинга АТРВпервые с 2010 года в топ-10 рейтинга АТР оказалось сразу двое российских теннисистов.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
26/07 17:00Теннис
Андрей Рублев круче четвертой ракетки планеты: россиянин обыграл ТимаВ четвертьфинале крупного турнира в Гамбурге Андрей Рублев на двух тай-брейках одолел австрийца Доминика Тима – четвертую ракетку мира и финалиста «Ролан Гарроса» последних двух лет.
06/08 10:00Футбол
Все трансферы «Спартака». Важнейшие – Цорн и Ходырев. Самый дорогой – ТилВозможно, подписанием Гуса Тила «Спартак» закрыл свой трансферный гештальт (употребляю понятные Томасу Цорну слова).
01/08 18:00Теннис
«Российский футбол – это скучно». Интервью с Даниилом МедведевымДаниил Медведев с победы начал выступление на турнире ATP в Вашингтоне – во втором раунде он нанес поражение американцу Бьерну Франтанджело. После чего дал интервью корреспонденту «Советского спорта», в котором рассказал о том, как начал заниматься теннисом, кого считает лучшим игроком и почему не следит за российской футбольной премьер-лигой.
Новости
14:23 Футбол Источник: Роналду поддержал возможный трансфер Икарди
14:08 Теннис Шарапова на US Open будет работать с бывшим тренером Джоковича
13:59 Бокс Усик проведет дебютный бой в тяжелой весовой категории 12 октября
13:48 Футбол Самедов может стать генеральным директором «Олимпа»
13:46 Футбол Талалаев признан лучшим тренером первенства ФНЛ в июле
13:33 Футбол Александр Головин: В новом сезоне для «Монако» все будет гораздо лучше
13:27 Хоккей «Красная машина» делится опытом с детьми
13:22 Футбол «Краснодар» продал все билеты на матч Лиги чемпионов с «Порту»
13:18 Футбол Форвард «Локомотива» Эдер перенес операцию
13:14 Гандбол Анна Сень: Новость об уходе Трефилова из сборной была достаточно тяжелой
12:54 Футбол «Динамо» согласовало контракт с Нойштедтером
12:45 Футбол «Ювентус» представил резервную форму на новый сезон (видео)
12:36 Футбол «Локомотив» оформит трансфер Комличенко до конца недели
12:30 Плавание Антон Чупков: Сунь Ян реально вел себя некрасиво, пока бразильские пловцы ему не «наваляли»
12:22 Футбол Эсекьель Понсе: Еще раз хочу перед всеми извиниться (видео)
12:13 Футбол Футболисты «Порту» прилетели в Краснодар и прогулялись по городу (фото, видео)
12:07 Футбол «Бавария» намерена взять Бэйла в аренду
11:50 Футбол Гус Тил: Болельщики «Спартака» – просто чумовые!
11:46 Футбол Гус Тил: Кононов сказал, что ему нравится мой игровой стиль
11:43 Футбол Гус Тил – о переходе в «Спартак»: Чувствую, что сделал важный шаг в жизни
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика