Источник: Роналду поддержал возможный трансфер Икарди

Туринский «Ювентус» рассматривает вариант с приглашением форварда «Интера» Мауро Икарди, который выставлен на продажу по решению тренерского штаба.
Согласно источнику, нападающий «старой синьоры» Криштиану Роналду выступает за приглашение игрока. Он считает, что аргентинец отлично справится с оттяжкой защитников для освобождения пространства в штрафной площади.
Отмечается, что «Ювентус» начнет работу по трансферу Икарди, если не сумеет оформить сделку по переходу форварда «МЮ» Ромелу Лукаку.
26-летний аргентинец перешел в «Интер» из «Сампдории» летом 2013 года за 13 миллионов евро. С тех пор он провел 219 матчей, забил 124 гола и отдал 28 результативных передач. Действующий контракт аргентинца рассчитан до 2021 года.
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