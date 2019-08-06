Источник: Роналду поддержал возможный трансфер Икарди - Советский спорт
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06 августа 2019 14:23ФутболГичунцев Артур

Источник: Роналду поддержал возможный трансфер Икарди

Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

Туринский «Ювентус» рассматривает вариант с приглашением форварда «Интера» Мауро Икарди, который выставлен на продажу по решению тренерского штаба.

Согласно источнику, нападающий «старой синьоры» Криштиану Роналду выступает за приглашение игрока. Он считает, что аргентинец отлично справится с оттяжкой защитников для освобождения пространства в штрафной площади.

Отмечается, что «Ювентус» начнет работу по трансферу Икарди, если не сумеет оформить сделку по переходу форварда «МЮ» Ромелу Лукаку.

26-летний аргентинец перешел в «Интер» из «Сампдории» летом 2013 года за 13 миллионов евро. С тех пор он провел 219 матчей, забил 124 гола и отдал 28 результативных передач. Действующий контракт аргентинца рассчитан до 2021 года.

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