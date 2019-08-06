Джикия признан лучшим игроком «Спартака» в июле

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«Пожалуйста, позволь остановить бой». Умер российский боксер Максим Дадашев Россиянин скончался в результате травм, полученных во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.

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