Джикия признан лучшим игроком «Спартака» в июле

Болельщики московского «Спартака» выбрали лучшего игрока команды по итогам июльских матчей. Отмечается, что им стал капитан красно-белых Георгий Джикия.
«Центральный защитник «Спартака» и национальной команды России одержал в голосовании уверенную победу, набрав 37% всех голосов! Второе место занял голкипер Александр Максименко (20%), третье – полузащитник Зелимхан Бакаев (19%)», – говорится в сообщении «Спартака».
В минувшем месяце 25-летний игрок помог столичному клубу набрать четыре очка. Он отыграл три матча и забил один гол.
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