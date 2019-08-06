Ари: Порту» – сильный клуб, но завтра все будет зависеть от «Краснодара» - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
06 августа 2019 14:56ФутболГичунцев Артур

Ари: Порту» – сильный клуб, но завтра все будет зависеть от «Краснодара»

Первый поединок 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов состоится завтра, 7 августа и пройдет на домашней арене «быков». Начало встречи – 20.00 мск.

Форвард «Краснодара» Ари дал комментарий перед матчем против «Порту».

«Порту» – сильный клуб, но завтра все будет зависеть от нас. Мы играем первый матч дома, перед своими болельщиками. Они будут гнать нас вперед, и мы можем добиться преимущества по итогам первой встречи

«Порту» всегда играет в Лиге чемпионов, но мы знаем, как с ним играть. Тренер разбирал нашего соперника. Мне же важно быть на поле, помогать команде. Я еще не знаю, буду ли я в составе на матч, но я всегда готов выйти и помочь команде показать то, к чему готовился неделю», – цитирует бразильца агентство «РИА Новости».

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