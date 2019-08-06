Мещеряков – о переговорах с Комличенко: Запросы сторон выходят за пределы допустимого Ранее сообщалось, что красно-зеленые готовы заплатить за трансфер воспитанника «Краснодара» 3,5 млн евро.

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Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков подтвердил информацию об интересе к форварду «Млады Болеслав» Николаю Комличенко.

При этом функционер отметил, что стороны не могут договориться об условиях личного контракта.

«Намерение выдать желаемое за действительное – это хорошо. Но запросы сторон, на мой взгляд, выходят за пределы допустимого», – цитирует Мещерякова ТАСС.

Комличенко провел пять игр за «Младу Болеслав» в текущем сезоне, записав на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу.

Действующий контракт игрока чешским клубом рассчитан до лета 2022 года, а трансферная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне он забил 29 голов и отдал семь голевых передач в 33 матчах за чешский клуб.