«ПСЖ» предложил «МЮ», «Ювентусу» и «Реалу» арендовать Неймара

Руководство «ПСЖ» не хочет продавать в «Барселону» нападающего сборной Бразилии Неймара.
Согласно источнику, чемпион Франции предложил арендовать игрока трем топ-клубам Европы – «Ювентусу», «Реалу» и «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов продать Неймара в «Барселону» только при одном условии – если чемпион Испании выложит за его возвращение 300 млн евро.
Что касается самого бразильца, то именно он инициировал свой уход в летнее межсезонье. По слухам, игрок недоволен своей ролью в команде и жалеет об отъезде из «Барселоны».
Напомним, 26-летний нападающий перебрался в Париж летом 2017 года из «Барселоны» за 222 млн евро.
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