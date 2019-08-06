«ПСЖ» предложил «МЮ», «Ювентусу» и «Реалу» арендовать Неймара - Советский спорт
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06 августа 2019 15:39ФутболГичунцев Артур

«ПСЖ» предложил «МЮ», «Ювентусу» и «Реалу» арендовать Неймара

Об этом сообщает Sport.es.

Руководство «ПСЖ» не хочет продавать в «Барселону» нападающего сборной Бразилии Неймара.

Согласно источнику, чемпион Франции предложил арендовать игрока трем топ-клубам Европы – «Ювентусу», «Реалу» и «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов продать Неймара в «Барселону» только при одном условии – если чемпион Испании выложит за его возвращение 300 млн евро.

Что касается самого бразильца, то именно он инициировал свой уход в летнее межсезонье. По слухам, игрок недоволен своей ролью в команде и жалеет об отъезде из «Барселоны».

Напомним, 26-летний нападающий перебрался в Париж летом 2017 года из «Барселоны» за 222 млн евро.

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