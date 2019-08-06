Александр Егоров: Судья не увидел фол Жиго, за который нужно было назначать пенальти - Советский спорт
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06 августа 2019 16:20ФутболГригорьевская Юлия

Александр Егоров: Судья не увидел фол Жиго, за который нужно было назначать пенальти

Встреча 4-го тура РПЛ «Спартак» – «Динамо» завершилась вничью 0:0. Матч обслуживала судейская бригада во главе с Владиславом Безбородовым.

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал эпизод с удалением Эсекьеля Понсе и не назначенный пенальти за фол Самуэля Жиго.

– Как прокомментируете эпизод на 82-й минуте, когда судья не назначил пенальти за фол Жиго на Грулеве?
– Судья очень хорошо провел этот матч, но, к сожалению, он не увидел этого Жиго. На видео видно, что это пенальти.

– По удалению Понсе что думаете?
– О чем здесь говорить? Если бы карточка не была показана, тогда было бы, о чем говорить. По факту – это красная карточка. Арбитр ее вынес, и степень наказания будет решать КДК.

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